Folla a Trastevere e piazza Navona,ragazzi multati a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare comportamenti che possono mettere a rischio la salute pubblica: ieri sera, durante i servizi rafforzati di vigilanza predisposti dal Comando Generale per questo weekend, numerose pattuglie dei caschi bianchi sono dovute intervenire nei principali luoghi di ritrovo a Trastevere, come in piazza di San Calisto, per far disperdere la folla presente e isolare le aree fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Scattate le sanzioni per oltre dieci ragazzi sorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18,00. Analogo intervento si è reso necessario anche in piazza Navona. (ANSA).