Guida ubriaco e imbocca i binari della ferrovia, denunciato

Era completamente ubriaco un automobilista che ieri pomeriggio, mentre percorreva via Zanardi a Bologna alla guida della sua macchina, ha svoltato all’altezza di un passaggio a livello proseguendo la marcia sui binari della ferrovia. Solo per pochi metri, anche perchè a un certo punto l'auto ha faticato ad andare avanti tra le rotaie e le traversine, dove in quel momento non stava arrivando nessun treno.

La manovra ha bloccato per più di due ore il traffico sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia ed è costata una denuncia all’automobilista, un 27enne originario della Bosnia che era al volante di una Renault Megane. A dare l’allarme sono stati, poco prima delle 18.30, altri automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena.

E’ intervenuta la Polizia, con pattuglie della Questura e della Polfer, che hanno raggiunto la vettura e fatto scendere il conducente, apparso alticcio. Il test con etilometro ha confermato che aveva un tasso di alcol nel sangue ben oltre il limite.

E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ha ricevuto anche una serie di contravvenzioni al codice della strada e al regolamento di Polizia Ferroviaria, per essere entrato in un’area ferroviaria dove l’accesso non è consentito. La macchina inoltre gli è stata sequestrata. E’ intervenuta anche la Polizia Locale, per gestire la circolazione stradale su via Zanardi. Lungo la linea ferroviaria Bologna-Padova il traffico è tornato regolare solo dopo le 21: sei treni regionali sono stati cancellati, altri cinque hanno avuto rallentamenti fino a 50 minuti e due sono stati limitati nel percorso.