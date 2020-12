Natale: a Milano pacchi alimentari con giochi per bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Alle famiglie milanesi in difficoltà quest'anno per Natale verranno consegnati da parte del Comune di Milano dei pacchi alimentari che conterranno anche giochi per bambini, grazie ad un progetto realizzato con Giovani imprenditori di Confcommercio Lombardia. "Questo Natale, nonostante la pandemia, dovrà essere un momento di gioia per tutti - ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook -. È il nostro desiderio per tutti i milanesi, specialmente per chi in questo periodo si trova in difficoltà. Per questo ci stiamo dando da fare per donare alle famiglie e a chi ha più bisogno i pacchi alimentari con l'indispensabile per le prossime settimane. Insieme al cibo, però, doneremo alle famiglie con bambini e adolescenti anche dei giochi. Lo facciamo grazie alla collaborazione dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Lombardia, Con il progetto GIFT raccoglieranno i regali che i cittadini vorranno acquistare dai negozianti aderenti via e-commerce e li consegneranno alla rete Milano Aiuta. Siamo certi che anche in questa occasione, la più bella dell'anno, la solidarietà dei milanesi non mancherà". (ANSA).