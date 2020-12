Razzi su Kabul, un morto e un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KABUL, 12 DIC - Almeno una persona è stata uccisa e un'altra ferita in un lancio di razzi su Kabul avvenuto questa mattina. Lo fa sapere il ministero dell'Interno, precisando che si tratta del secondo attacco del genere nella capitale afghana in meno di un mese. "Quattro razzi sono stati lanciati dal quartiere di Labe Jar a Kabul", ha detto il portavoce del ministero Tariq Arian, aggiungendo che due sono vicino all'aeroporto di Kabul. "Purtroppo una persona è stata uccisa e un'altra ferita", ha aggiunto Arian. Il portavoce della polizia di Kabul Ferdaws Faramarz ha confermato i fatti, aggiungendo che la maggior parte dei razzi ha colpito la parte orientale della capitale. Almeno dieci persone erano già state uccise il 21 novembre dai razzi che hanno colpito il centro di Kabul, vicino alla Green Zone dove si trovano ambasciate e società internazionali. L'attacco era stato rivendicato dall'Isis mentre i responsabili dell'attacco di questa mattina non hanno ancora un nome.