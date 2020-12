Travolge 17enne su monopattino elettrico e fugge, denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PRATO, 12 DIC - Nei giorni scorsi avrebbe travolto con l'auto un 17enne che viaggiava su un monopattino elettrico lungo via Galcianese a Prato, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Per questo la polizia municipale pratese ha denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso un 60enne che agli agenti ha confermato di essere passato da via Galcianese, negando però di essere rimasto coinvolto in incidenti. All'uomo è stata anche ritirata la patente. Le condizioni del 17enne inizialmente non destavano particolari preoccupazioni ma si sono via via aggravate portando i medici a riservarsi la prognosi. Gli agenti della municipale hanno fin da subito iniziato le ricerche dell'investitore e giovedì hanno rintracciato il 60enne incrociando le informazioni raccolte dai testimoni con le immagini delle telecamere cittadine e private della zona. (ANSA).