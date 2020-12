Sono 17.938 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.843.712. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 484, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.520.

