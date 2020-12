Brexit: il Labour a Johnson, è ora di fare un accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 13 DIC - L'opposizione laburista britannica accoglie la notizia della prosecuzione dell'interminabile negoziato sul dopo Brexit fra il governo Tory di Boris Johnson e l'Ue per sollecitare il primo ministro a rompere gli indugi e a chiudere finalmente un'intesa con Bruxelles in modo da evitare il pericolo di un no deal. "I conservatori avevano promesso al popolo britannico un accordo cotto e mangiato" molto mesi fa, ha commentato un portavoce del Labour. "Ora è necessario che il governo adempia alla promessa, ci porti un deal e consenta al Paese di andare avanti" sulle priorità essenziali, inclusa la gestione dei contraccolpi dell'emergenza Covid. Nei giorni scorsi il leader laburista, Keir Starmer, ha assicurato che il suo partito voterà in favore della ratifica di un accordo di libero scambio, se Johnson lo porterà in Parlamento, malgrado non fosse questo l'obiettivo del Labour e malgrado le pressioni di una parte del fronte pro Remain più ultrà contrarie a un ok formale delle opposizioni all'intesa commerciale di minima cui il governo Tory punta. (ANSA).