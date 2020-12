Covid: a Como lungolago affollato ma non tutti riaprono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COMO, 13 DIC - La Lombardia in zona gialla e la bellissima giornata di sole hanno spinto tante persone a passeggiare di nuovo sul Lungolago di Como, una delle destinazioni domenicali preferite dai milanesi. In tanti sono tornati a girare per il centro dove i negozi sono rimasti aperti, anche alla ricerca di un locale davanti al Lario per mangiare finalmente seduti. Ma non tutti i bar e o ristoranti hanno riaperto. Alcune saracinesche anche di noti ritrovi in piazza Cavour sono rimaste abbassate e i gestori di alcuni bar hanno spiegato che ancora non sanno come comportarsi con le nuove regole della zona gialla e hanno invitato i clienti a continuare con l'asporto. Attivi anche i battelli per fare il giro sul lago, frequentati soprattutto da stranieri. (ANSA).