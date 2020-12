© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 13 DIC - A causa del Coronavirus, gli assembramenti all'aperto e la vendita di fuochi d'artificio per Capodanno sarà vietata in Germania: è questa una delle misure decise nell'incontro fra Stato e Regioni stamattina, secondo quanto ha riferito la cancelliera Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino.(ANSA)