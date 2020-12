Germania: Merkel conferma lockdwon duro dal 16 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 13 DIC - Il Bund e i Laender hanno deciso il lockdown più duro a partire dal 16 dicembre. Lo ha spiegato Angela Merkel, in conferenza stampa, confermando che il commercio al dettaglio sarà fermato dal 16 dicembre al 10 gennaio. "Le misure stabilite il 2 novembre del non hanno agito a sufficienza", si assiste di nuovo ad un aumento dei casi di covid "e una crescita esponenziale" del contagio, ha detto la Merkel. "Sappiamo che il sistema sanitario è già molto affaticato. Serve un'azione urgente: l'obiettivo resta che si torni alla possibilità di ricostruire le catene di contatto" e che si raggiunga di nuovo un'incidenza di massimo 50 nuovi casi su 100 mila abitanti in sette giorni. (ANSA).