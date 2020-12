Netanyahu, non si torni a fare affari con l'Iran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 13 DIC - "Non si deve tornare a fare affari con l'Iran come se nulla fosse". L'avvertimento arriva dal premier Benyamin Netanyahu che incontrando a Gerusalemme il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa Robert O'Brien si è riferito alla possibilità che la nuova amministrazione di Joe Biden possa rientrare nell'accordo sul nucleare con Teheran. Secondo il premier non si potrà cambiare atteggiamento "finchè l'Iran continua a soggiogare e minacciare i suoi vicini, ad invocare la distruzione di Israele, a finanziare, equipaggiare e addestrare organizzazioni terroristiche nella regione e nel mondo, finchè persiste nella sua pericolosa ricerca di armi nucleari". "Dovremmo essere tutti uniti per prevenire - ha concluso - questa minaccia principale per il mondo". (ANSA).