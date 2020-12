© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "La parola crisi mette paura in Europa, bisognerebbe accostarcisi con un po' di pudore e prudenza perché può dare la sensazione di un paese che mette meno a fuoco i propri obiettivi. Ci vorrebbe prudenza, dobbiamo avere paura della crisi, non assecondarla". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora In Più', rispondendo ad una domanda sulla situazione politica in Italia. (ANSA).