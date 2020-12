Ultima lezione su Zoom: e gli studenti fanno commuovere il professore - Video

E' l'ultima lezione online del semestre: Ma sembra non funzionare nulla: la schermata di Zoom e restituisce al professor Brown della Chapman University, in California, tutte le telecamere spente dei suoi alunni.

All'inizio ci scherza su, pensa di aver un problema col proprio pc, ma al segnale stabilito tutti gli studenti e le studentesse attivano le telecamere e insieme ai loro volti compaiono i cartelli con cui ringraziano il loro docente, amatissimo per l'impegno con cui li ha seguiti e ha cercato di rendere stimolanti le sue lezioni. "Grazie per aver fatto la differenza ogni giorno", "Grazie per il fantastico semestre", "Grazie professor Brown". E in pochi secondi il professor Brown è costretto a togliere gli occhiali per asciugarsi le lacrime.

Guarda il video.