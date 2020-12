Vaccino anti Covid sarà offerto a Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 14 DIC - Il vaccino approvato dalla Fda sarà offerto nei prossimi giorni al presidente Donald Trump e alle altre alte cariche dello Stato nell'ambito di un piano per assicurare la continuità del governo in piena pandemia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg spiegando come le vaccinazioni potrebbero partire già oggi e saranno scaglionate nell'arco di dieci giorni per monitorare eventuali effetti collaterali. La misura è stata decisa anche per contribuire a diffondere tra l'opinione pubblica fiducia sulla sicurezza del vaccino.