(ANSA) - NEW YORK, 14 DIC - La città di New York si deve preparare all'eventualità di uno shutdown totale. A evocare l'ipotesi è il sindaco Bill de Blasio. "Il governatore ha detto che dovremmo prepararci per la possibilità di uno shutdown totale, e sono d'accordo. Dobbiamo ammettere che è un'ipotesi e dobbiamo iniziare a prepararci", afferma de Blasio. (ANSA).