Covid: superata la soglia delle 65 mila vittime in Italia

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sono 12.030 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, mentre viene superata la soglia dei 65 mila morti in Italia: con le 491 vittime giornaliere ora sono 65.011. Sono stati effettuati in Italia 103.584 tamponi, in calo di circa 50 mila rispetto a ieri. Il tasso di positività è dell'11,6%, stabile rispetto all'11,7% del giorno precedente. Ieri i positivi erano stati 17.938, le vittime 484. In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 1.855.737. Gli attualmente positivi sono 675.109 (-10.922), i guariti e dimessi 1.115.617 (+22.456). In isolamento domiciliare ci sono 644.249 persone (-10.889). I pazienti in terapia intensiva sono 3.095 , con un saldo di -63 unità nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 138. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 27.765 , in aumento di 30 unità rispetto al giorno precedente. Il Veneto ancora una volta registra il maggior numero di positivi al coronavirus nelle u24 ore con 2.829, secondo i dati del ministero della Salute. Seguono Emilia Romagna 1.574, Lazio 1.315, Campania 1.088, Lombardia 945, Sicilia 914. (ANSA).