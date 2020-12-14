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Covid: Usa toccano quota 300.000 morti

14 dicembre 2020, 19:51

Covid: Usa toccano quota 300.000 morti
(ANSA) - NEW YORK, 14 DIC - Gli Stati Uniti raggiungono quota 300.000 morti per Covid-19. E' quanto emerge dai calcoli di Nbc. (ANSA).

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