Hai ricevuto un SMS da “Amazon” che ti premia con un iPhone 12? Attenzione alla truffa

Intanto ti prelevano subito 2 euro a tua insaputa. Con i dati della carta in mano, poi, non è difficile che possano fare altri prelievi "anomali" e decisamente più sostanziosi. Stiamo parlando della nuova truffa che viaggia in questi giorni tra sms e navigazione. Vittime, oltre ai malcapitati (vietato distrarsi), anche Amazon, di cui qualcuno ha fregato l'immagine. Complici questi giorni di casa, forzata, in cui si fanno acquisti on line più del solito. E il Black friday (la giornata di grandi offerte per l'acquisto di un grande numero di prodotti). Ci mettiamo, tra le vittime, anche la Apple con il suo nuovo iPhone 12 (e pare altri prodotti). Ad alcuni di voi sarà arrivato il messaggio: hai vinto un iPhone 12, ecco come ritirare i tuo premio.

Incuriositi, distratti e incauti si clicca, ed ecco una pagina ben fatta e accattivante. Anche credibile.

Vai con un altro clic, dove compaiono iphone, la scelta del colore, dei byte e via andare. Anche qui tutto ben confezionato. Ma mai compare il vantaggio dell'offerta: quanto lo vado a pagare? Vai di clic per vedere dove si va a finire. Ma da qui in poi si viene reindirizzati su un altro sito. Il nome di Amazon sparisce e ti vengono chiesti i dati della carta di credito. Un link che, apparentemente, porterebbe alla pagina dalla quale confermare la volontà di ricevere il telefono. Ma che in realtà richiede i dati degli utenti meno attenti che quindi rischiano di cadere in una pericolosa truffa. Per chi mettesse i dati della carta, come detto, intanto il prelievo di due euro. Poi, si vedrà... Per chi fosse caduto nell'inganno non resta che fare subito una cosa: bloccare la carta di credito. Con due euro in meno.