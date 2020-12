Libano: oggi interrogatorio premier per disastro agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Si attende per oggi a Beirut l'interrogatorio, senza precedenti, del premier dimissionario Hassan Diab e tre ex ministri libanesi accusati di esser coinvolti nella devastante esplosione il 4 agosto scorso nel porto di Beirut e nel quale sono morte 200 persone. I media affermano che il giudice dell'Alta corte di giustizia libanese, Fadi Sawan, dovrà interrogare i quattro accusati, se questi si renderanno reperibili. Giovedì scorso Sawan aveva formulato le gravi accuse di "negligenza" e "mancanze" per il disastro del 4 agosto, le prime della storia del Libano moderno nei confronti di un premier ancora in carica. (ANSA).