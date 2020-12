Manovra: Azzolina, oltre 3,7 mld per la scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Oltre 3,7 miliardi di cui 2,2 per finanziare la spesa corrente e più di 1,5 per gli investimenti. Queste le risorse per la scuola previste dal disegno di legge di Bilancio attualmente al vaglio del Parlamento. Si tratta di un risultato importante, c'è un cambio di passo culturale evidente, frutto di una precisa visione. Il mondo dell'istruzione è tornato al centro degli investimenti: lo dimostrano le risorse mobilitate in questi mesi, lo dimostra questa ulteriore iniezione di fondi. Lo sviluppo del Paese passa dalla formazione dei più giovani che deve essere di qualità. Proprio per innalzare i livelli qualitativi dell'offerta formativa è necessario investire risorse ed utilizzarle efficacemente". Lo afferma sui social la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. (ANSA).