Meghan a sorpresa su Cnn, ringrazia 'eroi' in tempi di Covid

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Meghan, duchessa del Sussex, è comparsa a sorpresa e senza farsi annunciare sugli schermi della Cnn, dove ha lodato come "eroi" le persone che in questi tempi segnati dalla pandemia di Covid-19 "non si sono fatte intimorire e hanno assicurato che i bisogni primari delle nostre comunità fossero soddisfatti" e hanno "fatto in modo che coloro che stavano loro attorno non soffrissero in solitudine". La consorte del principe Harry, che col marito si è trasferita dal marzo scorso a Los Angeles, è intervenuta alla trasmissione annuale "Heroes" della Cnn che, alla fine di ogni anno rende omaggio a persone che hanno compiuto gesti esemplari. "A fronte di questa realtà devastante", ha detto Meghan, "abbiamo visto il potere dello spirito umano e i modi straordinari in cui le nostre comunità reagiscono in tempi difficili. Abbiamo visto gente buona fra i nostri vicini e intere comunità rimboccarsi le maniche per dire che non sarebbero rimasti a guardare mentre il nostro prossimo ha fame", ha proseguito. (ANSA).