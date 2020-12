Rettrice Stranieri lascerà Ateneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - La ormai ex rettrice Giuliana Grego Bolli lascia non solo il suo incarico al vertice dell'Università per Stranieri di Perugia ma anche lo stesso Ateneo. Ha infatti comunicato all'Ufficio competente le sue dimissioni da dipendente per raggiunti limiti contributivi dall'inizio di marzo dell'anno prossimo. Lo apprende l'ANSA. "Ritengo doveroso anteporre, in un momento complesso e difficile - ha sottolineato Grego Bolli in una lettera all'Università -, il bene dell'Ateneo, risorsa importante per il Paese, per il nostro territorio e la nostra città di Perugia, al mio legittimo diritto di difesa che continuerò ad esercitare più liberamente come privato cittadino, nella consapevolezza di avere sempre operato con onestà e correttezza". (ANSA).