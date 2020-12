Covid: Koch Institut, situazione Germania grave come mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 15 DIC - La situazione in Germania attualmente "è grave come mai prima d'ora". Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino, con il ministro della Salute Jens Spahn. I casi sono tanti e aumentano, e c'è il pericolo che la situazione peggiori ulteriormente, ha aggiunto, e diventi sempre più difficile affrontare le conseguenze della pandemia. L'obiettivo è che vi sia un'autorizzazione europea del vaccino prima di Natale. Lo ha detto il ministro tedesco della Salute Jens Spahn a Berlino, in conferenza stampa con il presidente dell'Istituto Robert Koch. Il ministro ha confermato di puntare all'avvio delle vaccinazioni anticovid in Germania entro la fine dell'anno.(ANSA)