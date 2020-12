Covid: ondata di dimissioni tra gli infermieri in Svezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Ondata di dimissioni di operatori sanitari a causa dello stress da Covid in Svezia: una situazione che si aggiunge a una carenza precedente all'emergenza coronavirus riporta Bloomberg, che cita le dichiarazioni di Sineva Ribeiro, presidente dell'Associazione svedese dei professionisti della salute. La situazione è "terribile", ha detto Ribeiro in un'intervista telefonica, spiegando che anche prima della pandemia c'era una "carenza di infermieri specializzati, anche nelle unità di terapia intensiva". A Stoccolma questa settimana le terapie intensive erano occupate al 99%, un dato che ha mandato nel panico l'intera capitale svedese che ha chiesto aiuti esterni. Ma anche se venissero aumentati i posti letto, rimane il problema del numero insufficiente di operatori sanitari con le competenze necessarie per assistere i pazienti più gravi. (ANSA).