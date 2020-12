© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - L'AJA, 15 DIC - L'Agenzia europea per i medicinali si riunirà il 21 dicembre per decidere sul vaccino Pfizer-BioNTech. L'agenzia europea per i medicinali ha spostato la data della sua riunione dal 29 al 21 dicembre "dopo aver ricevuto nuovi dati" sul vaccino anti-coronavirus sviluppato e prodotto da Pfizer-BioNTech. "Il 21 dicembre è stata programmata una riunione straordinaria per arrivare ad una conclusione se possibile", ha riferito l'Ema. (ANSA).