Israele: cambio in vista ai vertici del Mossad

(ANSA) - TEL AVIV, 15 DIC - Cambio in vista ai vertici del Mossad. Il premier Benyamin Netanyahu ha deciso di nominare prossimo capo degli 007 israeliani - ora guidati da Yossi Cohen - l'attuale vice (Deputy) la cui identità per ora è indicata con la sola iniziale D. La nomina di D. - che ha anni di esperienza nell'organizzazione - è attualmente al vaglio della Commissione Goldberg che per legge esamina le candidature dei maggiori funzionari dello stato. Cohen - considerato molto vicino a Netanyahu - ha guidato fino al 2013 la Sicurezza Nazionale di Israele per poi diventare nel 2016 capo del Mossad. E' stato uno degli artefici per il premier dei rapporti con il mondo arabo nella linea che ha poi portato agli Accordi di Abramo. (ANSA).