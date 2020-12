Serbia: da 20/12 ingresso stranieri con test covid negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BELGRADO, 15 DIC - I cittadini stranieri non potranno entrare in Serbia senza un test PCR che attesti la negatività al covid svolto non oltre le 48 ore precedenti l'ingresso. I cittadini serbi potranno invece entrare nel Paese senza prima essersi sottoposti al test, ma dovranno trascorrere un periodo di quarantena, che potranno interrompere una volta che decideranno di effettuare il test. E' quanto riporta oggi il quotidiano serbo Politika. Il ministro del lavoro, dell'occupazione, dei veterani e delle politiche sociali, Darija Kisic-Tepavcevic - informa il quotidiano - ha dichiarato che la misura sarà valida dal 20 dicembre e che si protrarrà probabilmente fino al 10 gennaio, a seconda della situazione epidemiologica. Il test sarà necessario per tutti i cittadini stranieri, indipendentemente dal Paese di provenienza. "Per quanto riguarda i nostri cittadini - ha spiegato il ministro - la Costituzione garantisce loro l'ingresso nel Paese. Se non hanno un test PCR negativo, verrà applicato l'isolamento domiciliare obbligatorio per 10 giorni". (ANSA).