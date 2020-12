Argentina: tensioni a sgombero contro mapuche in Patagonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 DIC - Momenti di tensione si sono registrati oggi in un'operazione della Polizia Federale e della Gendarmeria dell'Argentina in una proprietà di Villa Mascardi, nella provincia di Río Negro (Patagonia), occupata da un gruppo di indigeni mapuche. Si sono udite detonazioni e si è visto fumo nero nel luogo dove è stata portata avanti, secondo la stampa locale, una "ispezione ordinata dal giudice", contrastata dai rappresentanti degli indigeni. All'operazione hanno partecipato circa 100 persone, con 20 mezzi tra cui furgoni con idranti. Ieri, un tribunale del Rio Negro ha confermato l'ordine di sgomberare la proprietà, che appartiene al vescovado di San Isidro (periferia nord di Buenos Aires) ed è vicina a due territori di parchi nazionali occupati dai mapuche nel 2017, dove dovrebbe operare la Scuola dei guardaboschi. Per bloccare l'operazione, alcuni indigeni mapuche hanno occupato la Strada nazionale 40 e dato fuoco ad alcuni pneumatici. (ANSA).