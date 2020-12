Conte: "Stretta aggiuntiva, in primavera 10-15 milioni di vaccinati"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene a "Accordi&Disaccordi" in onda su Nove. Toccando molti temi:

Misure di Natale «Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando - e hanno preoccupato anche gli esperti - quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo».

Vaccini «Sarebbe bello avere un’unica data dei Paesi Europei, una sorta di Vaccine Day. Spero lo si possa fare ai primi di gennaio ma per avere un impatto sulla popolazione bisogna raggiungere» una percentuale di vaccinati sufficiente, «10-15 milioni, e contiamo di averli nella primavera inoltrata».

‌Governo «Un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza, ciascuna forza politica ha la massima dignità. Se non ci fosse questo sostegno, è inutile sottolineare quali sarebbero le conseguenze». ‌‌‌ Il rimpasto? «Se ci sono delle richieste, del malessere, è giusto ascoltarli e comprenderli, per ciascuna forza politica. Dopodichè ci confronteremo tutti insieme».

Italia Viva «Porre delle condizioni «prendere o lasciare» sarebbe sbagliato, significherebbe che non si può collaborare. Sarebbe una grave irresponsabilità fermarsi per un mancato chiarimento».

Cashback e assembramenti «Non direi che è colpa dei cittadini" se si sono verificati assembramenti, «la stragrande maggioranza sta rispettando le regole. Noi abbiamo avviato il cashback perchè quella è una riforma di sistema» che ha l’obiettivo «di pagamenti più convenienti, in sicurezza e che ci consentono di recuperare il sommerso. E i negozi stanno soffrendo. Se si usa il cashback in modo ordinato diamo ossigeno a un settore, se il risultato è l’affollamento per le strade non è quello che avevamo sperato»