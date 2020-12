Covid: Tokyo aggiorna record con 678 casi giornalieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 16 DIC - Tokyo aggiorna ancora una volta il record di contagi di Covid, a quota 678, in scia al progressivo incremento della diffusione del virus a livello nazionale. La cifra è superiore al precedente limite raggiunto lo scorso sabato, a 621, e porta il totale delle positività nella capitale giapponese a 46.668; il più alto tra tutte le 47 prefetture del Paese. Il numero dei pazienti a Tokyo è aumentato in maniera repentina dallo scorso novembre, costringendo il governo metropolitano a chiedere alle attività commerciali, assieme ai ristoranti e ai karaoke, di ridurre gli orari di apertura al pubblico almeno fino all'11 gennaio. Dello stesso avviso le prefetture adiacenti alla capitale, Kanagawa e Saitama, che hanno avvisato le municipalità ad anticipare la chiusura dei locali che servono alcool alle ore 22. A livello nazionale i casi di coronavirus in Giappone hanno raggiunto quota 187.687, con 2.731 morti dichiarate. (ANSA).