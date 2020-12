Di Maio, bene premio Sacharov a opposizione bielorussa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il ministro italiano degli Esteri Luigi Di Maio ha confermato l'indignazione e la condanna dell'Europa per la situazione in Bielorussia e ha confermato l'impegno dell'Italia in questa direzione intervenendo in videomessaggio alla cerimonia per la consegna del 'Premio Sacharov' del Parlamento Europeo per La Libertà di Pensiero assegnato all'opposizione democratica in Bielorussia. Di Maio ha giudicato "molto significativo" il fatto che l'edizione 2020 del riconoscimento vada all'opposizione bielorussa, che insieme alla società civile del paese hanno portato avanti pacificamente rivendicazioni legittime. "Una lotta orgogliosa e dignitosa" ha sottolineato, portata avanti "con lo stesso coraggio e la stessa determinazione che resero eccezionale la testimonianza di Sacharov". Di Maio ha quindi ricordato che "l'Italia ha reagito con indignazione e condanna a circostanze inaccettabili nell'Europa del XXI secolo" e che ha "avviato molteplici iniziative" a sostegno della società bielorussa. "Posso assicurare - ha concluso Di Maio - che l'Italia continuerà a impegnarsi contro repressione, violenza" a garanzia dei diritti e per un "futuro di pace e prosperità". (ANSA).