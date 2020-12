L'inesistente Bonus Natale Inps e il modulo fake che gira su Whatsapp e web

Racconta chi lavora agli sportelli Inps che ne arrivano tantissimi, con il modulo compilato anche di dati sensibili come quelli relativi alla carta di credito. Tanto che lo stesso Istituto ha segnalato sui canali social che il modulo che riguarda il Bonus Natale è un fake. Così come il fantomatico Bonus.

Il falso documento sta girando su WhatsApp, con quella che sembra una perfetta intestazione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per richiedere l’assegnazione di un incentivo inesistente.

Si tratta di una vera e propria truffa. Ed è bene ricordarsi sempre che questi bonus non prevedono mai la richiesta via posta elettronica ma attraverso il sito ufficiale INPS. Cosa fare? Eliminare il messaggio e avvertire chi ve lo ha inviato per interrompere la catena di Sant'Antonio della truffa.