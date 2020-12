Pena morte: risoluzione Onu moratoria adottata con 123 Sì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 16 DIC - La risoluzione sulla moratoria universale della pena di morte e' stata approvata oggi dall'Assemblea Generale dell'Onu con 123 voti a favore (superiori ai 121 sì del 2018), 38 contrari e 24 astenuti. Il documento e' promosso ogni due anni da un gruppo di paesi fra i quali l'Italia è sempre stata in prima linea a partire dal 2007, quando proprio su spinta dell'Italia l'Unione Europea portò alle Nazioni Unite per la prima volta l'iniziativa. (ANSA)