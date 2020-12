Covid: Iacopo Melio positivo, 'non è facile'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Iacopo Melio, Consigliere regionale per la Toscana e Cavaliere dell'Ordine al Merito, è positivo al Covid. Ne dà notizia lo stesso Melio sulla sua pagina Facebook, in un post in cui racconta che i primi tamponi erano risultati negativi. "Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri - scrive - significa che davvero può capitare a chiunque. Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Insomma - conclude - fate come preferite, basta che mi pensiate un po' perché non è facile, e lo sapete...". (ANSA).