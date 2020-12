© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 17 DIC - La première dame di Francia, Brigitte Macron, "non presenta alcun sintomo del Covid-19": lo si è appreso dal suo entourage all'Eliseo dopo la notizia della positività del presidente, Emmanuel Macron. La première dame resta in isolamento come caso a rischio. (ANSA).