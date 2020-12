Nigeria: Boko Haram mostra video con studenti rapiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KANKARA, 17 DIC - Boko Haram ha diffuso un video in cui mostra alcuni studenti rapiti la scorsa settimana nella città nigeriana di Kankara, situata nello Stato di Katsina a nord-ovest del Paese. Nelle immagini (il video dura 6 minuti e 30 secondi), un adolescente, circondato da un gruppo numeroso di altri ragazzi, dice in lingua inglese e hausa di essere tra i 520 studenti sequestrati dalla scuola a Kankara, aggiungendo "noi siamo stati catturati dalla banda di Abu Shekau (leader di Boko Haram)". Il giovane chiede al governo di evitare azioni militari e di trovare un accordo con i sequestratori. Il gruppo sembra essere in una foresta (ANSA).