Spagna: Congresso approva legge eutanasia, ora al Senato

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Con un voto storico, il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato la legge che riconosce il diritto all'eutanasia. Lo riferisce El Pais. Per entrare in vigore la normativa dovrà ora passare l'esame del Senato. Il ddl, presentato dal Partito socialista, ha ottenuto 198 voti a favore e 138 contrari, 2 le astensioni. Alla maggioranza si sono uniti nel voto favorevole i gruppi parlamentari di Ciudadanos, Junts per Catalunya e Cup. Solo la desta - PP, Vox e Unión del Pueblo Navarro - ha votato contro. Con l'approvazione del Senato la legge dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2021. (ANSA).