(ANSA) - ROMA, 18 DIC - La Svezia ha registrato un nuovo record di casi di coronavirus in un giorno: 9.654 contro gli 8.881 del giorno precedente. Lo riporta il Guardian. Aumentano anche le vittime, altre 100 nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.993. Il tasso di mortalità della Svezia, l'unico paese al mondo a non aver attuato alcun lockdown contro il Covid, è molto più alto dei suoi vicini. (ANSA).