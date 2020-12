© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - Il vice presidente Mike Pence e la Second Lady Karen sono stati vaccinati contro il Covid in diretta tv dal personale medico dell'ospedale Walter Reed. Il vaccino "è sicuro ed efficace. E' un miracolo medico". Lo afferma il vicepresidente Mike Pence dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid. "Questo è l'inizio della fine del Covid", ha detto Pence. (ANSA).