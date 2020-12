© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 18 DIC - Nell'aula consiliare del municipio di Mazara del Vallo, eletta a quartier generale dai parenti dei marinai sequestrati e poi rilasciati in Libia, è stato esposto un grande striscione con la scritta "Bentornati a casa", in attesa dell'arrivo dei 18 uomini, previsto per domenica. (ANSA).