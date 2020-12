© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - "Come era facile prevedere, è iniziato l'esodo per le festività natalizie. In attesa della riunione di oggi con il Governo per conoscere quali ulteriori restrizioni vogliano introdurre, continuo a chiedermi perché il 21-22 e 23 dicembre non sia stato consentito muoversi, evitando così questi affollamenti dell'ultim'ora". E' quanto lamenta il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in un post su Facebook. (ANSA).