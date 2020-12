Oms, entro primi tre mesi 2021 vaccino a paesi svantaggiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 18 DIC - Le prime dosi di vaccino anti-Covid saranno inviate nei paesi svantaggiati entro il primo trimestre del 2021. Lo ha annunciato L'Oms. Il meccanismo per distribuire i vaccini ai paesi svantaggiati è stato organizzato dall'Oms in collaborazione con la Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi). Si tratta di un meccanismo, ha detto il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus che "ha ottenuto quasi due miliardi" di dosi. (ANSA-AFP).