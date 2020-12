© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Raid vandalico contro le attività di Paolo Damilano, l'imprenditore che nei giorni scorsi ha annunciato l'intenzione di candidarsi sindaco di Torino. Ignoti nella notte hanno danneggiato le vetrate di ingresso al pastificio Defilippis, in via Lagrange, e al bar Zucca di via Andrea Doria. Gli episodi sono stati denunciati dai carabinieri, che indagano sull'accaduto. (ANSA).