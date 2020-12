ANSA-SCHEDA/Covid:Fvg,processati oggi quasi 13 mila tamponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(di Luigi Putignano) (ANSA) - TRIESTE, 19 DIC - Oggi, stando ai dati diffusi dalla Regione, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 974 nuovi contagi su 12.921 tamponi (pari al 7,54%), di cui 1.825 antigenici rapidi. In riduzione i decessi (8 casi più 1 pregresso, 23 in meno rispetto a ieri) e in miglioramento anche le terapie intensive (55 totali, -4) e i ricoveri in altri reparti (594, -7). Prendendo in esame i dati della settimana appena trascorsa, in Friuli Venezia Giulia c'è stato un incremento dei decessi pari al 14,19%. Secondo gli open data messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile nazionale, le morti sono passate dalle 1.233 totali registrate fino al 13 dicembre alle 1.408 odierne, 175 in più. Come si evince ancora dagli open data, dal 13 dicembre a oggi in regione gli attualmente positivi sono calati di 693 unità, passando da 14.173 agli attuali 13.480. In crescita il numero di tamponi processati: ne sono stati eseguiti 48.818, con una media di 6.974 test al giorno. La settimana precedente erano stati 40.830. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Fvg, pari a 55 unità, mentre lo scorso 13 dicembre erano 60. In calo anche i ricoveri in area medica: i ricoverati con sintomi sono passati dai 655 di domenica scorsa agli attuali 594 (+2). Continuano a crescere, nel confronto tra le due settimane, il numero di dimissioni e/o guarigioni: 4.962 dal 13 dicembre a oggi, 4.545 la settimana precedente. Infine i casi testati dall'inizio dell'emergenza: si è passati dai 310.500 del 13 dicembre ai 323.999 odierni, con un incremento di 13.499. Dall'inizio dell'epidemia, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 44.533 casi di Covid 19. Le persone guarite sono 29.645. In totale, sono stati processati 864.718 test. (ANSA).