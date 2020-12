Covid: Cdm impugna legge riaperture Valle d'Aosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 19 DIC - Il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale della Valle d'Aosta 11 del 9 dicembre 2020, che consente al presidente della Regione di regolare autonomamente, in deroga ai decreti nazionali, l'apertura, tra l'altro, di negozi, bar e ristoranti, la pratica sportiva e la libertà di movimento. Disposizioni che per il governo "eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica". (ANSA).