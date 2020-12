Deposito droga con 320kg di marijuana in allevamento Sassari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SASSARI, 19 DIC - Custodiva 320kg di marijuana nella stalla della sua azienda agricola a Giave (Sassari). Un allevatore 39enne di Bitti (Nuoro) è stato arrestato questa mattina all'alba dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bonorva e due aliquote dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna che hanno fatto irruzione nell'azienda in località Mura Maggiales, nelle campagne del Sassarese. Nel capannone adibito a stalla i militari hanno trovato 38 sacchi nascosti in bustoni del cemento, con dentro 19 kg di marijuana. Altri 247 chili di sostanza stupefacente erano sfusi in diversi sacchi in nylon e pronti per essere lavorati e imbustati. Dalla perquisizione effettuata a casa dell'allevatore sono saltati fuori altri 54 chili di marijuana, distribuiti in 108 sacchi del peso di 500 grammi ciascuno, già pronti alla vendita. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari per il 39enne. (ANSA).