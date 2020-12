Epstein: arrestato a Parigi ex collaboratore accusato stupro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 19 DIC - Un ex stretto collaboratore del miliardario americano Jeffrey Epstein, il famoso agente di modelle Jean-Luc Brunel, è stato incarcerato in Francia con l'accusa di stupro e molestie sessuali contro minori. Brunel è stato arrestato mercoledì all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle mentre stava per imbarcarsi su un volo per il Senegal. Epstein, che è stato arrestato a New York nel luglio 2019 con l'accusa di traffico di minorenni a scopo sessuale, è stato trovato impiccato nella sua cella il mese dopo. L'indagine di Parigi, dove Esptein possedeva un lussuoso appartamento, è partita dalle accuse di donne francesi di essere state abusate ed è arrivata fino a Brunel. (ANSA).