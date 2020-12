© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Questa è una mia vittoria, del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto, all'interno del M5s". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando la sua assoluzione anche in Appello. (ANSA).