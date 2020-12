Usa:Trump ha 60 milioni per il dopo-Casa Bianca, guarda 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 19 DIC - Donald Trump si appresta a lasciare la Casa Bianca con un tesoretto da 60 milioni di dollari che potrebbe usare per finanziare le sue ambizioni post-presidenziali. Il presidente e il partito repubblicano hanno raccolto 250 milioni di dollari dall'Election Day, di cui 60 sono andati a un political action committee controllato direttamente da Trump, che si è dimostrato una vera 'macchina da soldi' per il partito nonostante la sconfitta. I 60 milioni in cassa potrebbero essere usati da Trump in diversi modi, anche per finanziare una sua eventuale corsa alla Casa Bianca nel 2024. (ANSA).