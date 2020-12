Ministro inglese: "La nuova variante del Covid è fuori controllo". Arrivata anche in Danimarca, Australia e Olanda

La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è «fuori controllo": lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. «Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo», ha detto Hancock parlando a Sky News.

La nuova variante di coronavirus scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda. Lo ha reso noto l’Oms alla Bbc.

Nel timore per la nuova variante del coronavirus, anche il Belgio sospenderà per precauzione i voli e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera. Lo ha annunciato il premier belga Alexander De Croo, ripreso dai media locali.

Il Belgio si sta coordinando anche con la Francia visto che alcuni Eurostar provenienti dalla Gran Bretagna passano per il Paese vicino. Il premier ha quindi annunciato anche controlli sulle strade.

La Germania potrebbe sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica per i timori di diffusione del virus. Lo riferiscono fonti del governo di Berlino all'Afp. Nelle scorse ore anche l'Olanda ha deciso di interrompere i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contagio con una nuova variante del coronavirus. (ANSA).